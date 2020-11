Geen Margriet Winterfair, maar acht teststraten in de Brabanthallen: ‘Een immense operatie’

Nóg meer verkeer en festival­gan­gers achter station Den Bosch baart zorgen

6:33 DEN BOSCH - Ruim 800 woningen, horeca en de nieuwe kunstacademie gaan in de toekomst hoe dan ook voor meer verkeer achter het station in Den Bosch zorgen. En daar is de politiek bezorgd over. ,,Omwonenden wisten dat ze aan een evenementenroute gingen wonen’’, is de repliek van wethouder Roy Geers.