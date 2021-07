Geen megasubsidie voor kennis en informatie over Heesch West

Eerlijk over Heesch West kreeg in maart van dit jaar ook al nul op het rekest. Bernheze, Den Bosch en Oss wezen een verzoek om 75.000 euro steun af.



Den Bosch wijst nu ook het tweede subsidieverzoek af omdat dit volgens de wettelijke regels niet verplicht is. Dan nog zou de gemeente subsidie kunnen geven, maar dat zou niet passen in het beleid. Bovendien vindt de gemeente dat omwonenden door de drie gemeenten en de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West ‘zeer uitgebreid en zorgvuldig over het plan geïnformeerd worden’.