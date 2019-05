Geen nieuwe voetgangersbrug in Orthen

Vanuit beide wijken in Orthen wilde en aantal bewoners de brug terug om op een veilige en snelle manier de doorgaande weg richting centrum en Den Bosch-Noord over te steken. De gemeente wees er eerder al op dat in de directe omgeving er al twee oversteekplaatsen lagen.

Geen onderzoek, wel schattingen

Hoeveel voetgangers in het verleden gebruik van de brug maakten is nooit onderzocht, maar de gemeente heeft wel schattingen gemaakt. Daarbij is gekeken naar de voorzieningen (winkels, woningen en bedrijven in de wijk) die te voet te bereiken zijn. Volgens de gemeente zouden van een nieuwe brug ongeveer 25 voetgangers gebruik maken, vijf procent van het totaal aantal bewoners in het gebied. ,,Samen met de maximaal vijftig busreizigers per dag zorgt dit voor een maximum van 75 voetgangersbewegingen per dag op de plek van de voormalige brug’’, schat de gemeente in.