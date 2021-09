Geen officiële opening carnavalsseizoen Oeteldonk, geen volle Parade

HORECANIEUWS Foodmarkt met wereldkeu­kens op komst in Korenbrugs­traat: ‘De straat meer verlevendi­gen’

15 september DEN BOSCH - Verschillende wereldkeukens onder één dak. Daarvoor zou je terecht moeten in het pand in de Bossche Korenbrugstraat waar jarenlang fietswinkel Kemps was gevestigd. Stephanie Schulte, eigenares van het nabij gelegen grand café Carras, heeft de gemeente een vergunning gevraagd.