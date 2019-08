Geen ontblote bovenlijven bij de gewichten van Empelse sportschool

EMPEL - Crossfit Duketown verhuist naar een grotere ruimte in Empel. Met alleen gymleraren aan het roer, is het niet alleen trainen, maar ook pedagogisch verantwoord.

Geen ontbloot bovenlijf. Dat is één van de regels van Duketown. Mede-eigenaar Rick Mertens legt uit: ,,Bij ons is het motto: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dus laten we ook bij het gewichtheffen gewoon onze sportkleren aan.”

Onderwijs

Samen met Mathijs Roosen en Koen van Meurs startte hij twee jaar geleden met Duketown, een sportschool gespecialiseerd in crossfit. ,,We zijn allemaal docent lichamelijke opvoeding en hebben ook in het onderwijs gewerkt. Daardoor hebben we veel ervaring met lesgeven, veilig bewegen en natuurlijk het creëren van een veilig leerklimaat. Bij ons hangt er niemand buiten en mag iedereen sporten op zijn of haar eigen niveau.”

Volledig scherm De drie oprichters van crossfit Duketown. © Sophie Fleur Verbiesen

Fitste mensen van de wereld

Crossfit als sport is nog redelijk nieuw in Nederland. ,,In de Verenigde Staten bestaat het al sinds de jaren negentig. We zijn in 2009 zelf begonnen met de sport en in 2011 bezochten we de Crossfit Games: een soort WK voor de fitste mensen van de wereld.”

Ze waren allemaal erg enthousiast. Omdat ze net waren begonnen als docent, werd het idee voor een eigen ‘crossfit box’ langzaam uitgewerkt. Zelf veel trainen, van fouten leren en netwerken natuurlijk.

,,Crossfit bestaat uit drie onderdelen: gymnastics met squads, sit ups en push ups, dan is er een stuk cardio met bijvoorbeeld hardlopen en tot slot heb je het gewichtheffen nog. De oefeningen lijken erg op dingen die je in het dagelijks leven doet: een boodschappentas dragen of een doos op de zolder tillen.”

Quote De oefeningen lijken erg op dingen die je in het dagelijks leven doet: een boodschap­pen­tas dragen of een doos op de zolder tillen Rick Mertens

Buitenspelen

Ook voor tieners en kinderen (vanaf acht jaar) is er ook crossfit. ,,Hierbij maken we natuurlijk volledig gebruik van onze ervaringen als gymdocent. En we bootsen het buitenspelen na. Dus denk aan klimmen, klauteren, balansoefeningen, en het opbouwen van conditie en coördinatie. En dat allemaal spelenderwijs.”