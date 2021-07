Geen op- en afrit Empel op de nieuwe en bredere A2: 30 miljoen te duur en lost niets op

In de toekomst van de bredere A2 direct naar de Maaspoort, Empel en de Groote Wielen in Den Bosch? Het is onderzocht, maar een nieuwe afslag is niet nodig. Dat staat te lezen in de ontwerpstructuurvisie MIRT-verkenning A2 Deil-Vught van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin zijn de plannen vastgelegd, waarbij onder meer sprake is van het verbreden van een deel van de snelweg naar twee keer vier rijstroken en de aanleg van nieuwe bruggen over de Maas en de Waal.