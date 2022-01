Geen optocht in Zaltbommel met carnaval

Vanzelf­spre­kend: Sjef van Creij lijsttrek­ker, maar waar is Engelen/Bokhoven bij gewoon ge-DRE­VEN?

DEN BOSCH - Natuurlijk is oprichter en fractievoorzitter Sjef van Creij bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart lijsttrekker voor gewoon ge-DREVEN. Bij de partij die alle kernen van de gemeente Den Bosch in de naam heeft, is het wel even zoeken naar kandidaten uit die kernen.

14 januari