Geen Pieckepoort, wél nieuwe Bossche stadsentree op Wilhelminaplein

Celstraf voor Bossche­naar voor verkrach­ting en poging tot doodslag: ‘Door seks tot kalmte gebracht’

27 augustus DEN BOSCH - De Bossche vrouw had tegen haar ex-vriend (52) gezegd dat ze hem niet meer wilde zien. Een dag later stond hij in haar slaapkamer. De man wilde haar ‘nog een keer voelen’ en beweerde daarna voor de trein te springen. De rechtbank veroordeelde hem onlangs voor verkrachting van de vrouw en poging tot doodslag.