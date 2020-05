Geen plek op de Markt voor horecabazen uit de Ridderstraat: ‘Het is 1 voor 12'

DEN BOSCH - Hij dacht samen met andere horecabazen uit de Ridderstraat een goed plan te hebben: per 1 juni een (klein) terrasje op de Markt plaatsen om deels uit de kosten te komen. De gemeente dacht er anders over en nu zit ondernemer Marcel van Zwam met de handen in het haar.

Samen met PINTXJO’S, Wijnlokaal 073 en zijn eigen feestcafé Lalalaa wilde Van Zwam negen tafeltjes op de Markt ter hoogte van de Ridderstraat zetten. ,,Daarmee vragen we niet de wereld", zegt Van Zwam. ,,Wij kunnen onze terrassen in de Ridderstraat niet uitbreiden. Het is nu al een eenrichtingstraatje, omdat het te smal is. Als ik dan mijn eigen drie tafeltjes voor Lalalaa zou kunnen gebruiken, gecombineerd met het terras op de Markt, dan zou ik de personeelskosten voor een groot deel eruit kunnen halen.”

Volledig scherm De Ridderstraat is al te smal voor wandelend publiek, laat staan voor grotere terrassen. © Marc Brink/BD

Maar vrijdag hoorden de ondernemers uit de Ridderstraat dat de gemeente dit plan niet ziet zitten. Tot ontsteltenis van Van Zwam. ,,Wat moeten we nu? Naar het Zuiderpark? En dan? Dan zouden we moeten investeren in een foodtruck of iets dergelijks en maar hopen dat het daar genoeg omzet draaien, terwijl ik hier in de Ridderstraat gewoon de huur moet betalen. Hier hopen we in ieder geval de tafeltjes te vullen door een all you can eat-formule te beginnen.”