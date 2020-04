Geen publieke 4 meiherdenking bij NM Kamp Vught, wel op televisie en internet

Vanwege de coronavirusmaatregelen moest het Vughtse herinneringscentrum een streep zetten door de publieke, inmiddels traditionele 4 meiherdenking.

Directeur Jeroen van den Eijnde wil toch recht doen aan het bijzondere moment en ook dit jaar stilstaan bij het leed dat tijdens de oorlog is geleden. ,,Omdat we het belangrijk vinden, óók in deze ingewikkelde tijden.”

Speciale tijden, speciale aanpak

Speciale tijden vragen volgens hem een speciale aanpak. ,,We hebben verschillende opties onderzocht. Gezondheid staat voorop, dus we houden ons streng aan de coronavirusmaatregelen. Tegelijkertijd willen we wat in de Tweede Wereldoorlog in Vught en elders in de wereld is gebeurd niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom hebben we gekozen voor een herdenking met zo min mogelijk mensen, die via televisie en internet alsnog voor zo veel mogelijk mensen te volgen is.”

Quote We willen wat in de Tweede Wereldoor­log in Vught en elders in de wereld is gebeurd niet zomaar laten voorbij­gaan Jeroen van den Eijnde, Directeur NM Kamp Vught

De 97-jarige oud-gevangene Selma van de Perre is één van de sprekers maar niet vanuit Vught. ,,Ze woont in London dus dat gaan we natuurlijk anders doen. Met een journalist ter plaatse, op anderhalve meter afstand, of desnoods via Skype.”

Stef Bos

Stef Bos komt wel naar Vught; de zanger brengt een bewerkte versie van zijn speciaal voor NM Kamp Vught geschreven nummer ‘Daarom zijn wij vrij’ ten gehore.

Daarnaast zijn er bijdragen van minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus en de 16-jarige Lieve Metzlar, één van de winnaars van de jaarlijkse dichtwedstrijd voor jongeren, die haar gedicht ‘Durf te durven’ voordraagt.

Ceremonie

Twee tamboers van het Sint Catharinagilde Vught leiden de kranslegging (dit jaar symbolisch één gezamenlijke krans namens alle betrokkenen) en de daaropvolgende twee minuten stilte in. Van den Eijnde: ,,De ceremonie vindt vanzelfsprekend plaats op 4 mei, andere elementen van de herdenking nemen we eerder of op afstand op om te voorkomen dat te veel mensen gelijktijdig aanwezig zijn op ons terrein.”