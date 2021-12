Geen samenzang in Den Bosch voor speciale uitgave van straatmagazine Sammy

,,Lastig voor iedereen die het straatmagazine Sammy wil verkopen dat er nu weer een lockdown is”, zegt bedrijfsleider Marcel Wijnen van de stichting Loods die het magazine uitgeeft. ,,Dak- en thuislozen bij supermarkten kunnen het blad daar proberen te verkopen. Maar het is op zaterdag en zondag minder druk rondom de winkels in de grotere steden door de lockdown.”

Wijnen vertelt dat van de speciale editie van Sammy in december en januari ongeveer twintigduizend exemplaren zijn gedrukt. ,,Het wordt lastig om die allemaal te verkopen. De klooster- en musea-winkels zijn dicht. De vraag is hoeveel straatmagazines er uiteindelijk aan de man of vrouw kunnen worden gebracht als veel bijeenkomsten nu niet doorgaan.”

Verkoop op anderhalve meter

Dak- en thuislozen of mensen die dat zijn geweest, ontvangen negentig cent voor elk blad dat ze voor twee euro verkopen. ,,Ik schat dat er zo’n zestig tot zeventig mensen in de grotere steden in Zuid-Nederland Sammy wel eens verkopen”, aldus Wijnen.

,,Je merkt dat er minder verkopers zijn op dit moment. Het is lastig om een blad te verkopen als mensen anderhalve meter van elkaar moeten blijven. Een aantal Roemeense mensen is nog niet teruggekeerd. Het vervelende van deze lockdown is dat de maand december altijd een ‘topmaand’ is. Mensen zijn rond de kerst over het algemeen ook wat vrijgeviger dan in de zomer.”

Het dubbeldikke straatmagazine in december en januari gaat in de ruimste zin van het woord over kloosters in de provincie. Het jaar 2021 is namelijk uitgeroepen tot het Brabantse Kloosterjaar. Mensen die interesse hebben in de nieuwe Sammy kunnen ook terecht op de site van Stichting Loods.