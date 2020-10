Géén schade aan bomen door klimbos IJzeren Man, blijkt uit onderzoek van bomendeskundige

Tijdens de aanleg van het klimbos is in veel bomen geboord. Hierdoor zou mogelijk schade kunnen ontstaan. De gemeente ontving er verschillende klachten over en stelde het ook zelf vast. Ze besloot een onafhankelijke deskundige in te schakelen om te laten onderzoeken in hoeverre er sprake is van het overtreden van de vergunningsvoorwaarde voor het klimbos: géén beschadiging van de bomen.