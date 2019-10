Geen Sint-Jansmuseum naast Bossche kathedraal is ’een ongelooflijk gemiste kans’

Column Schijnbaar moet het Oeteldonk-em­bleem ook aan richtlij­nen voldoen

2 oktober Wo 2 okt. Of er ooit zo'n stortvloed aan kritiek is losgebarsten na de presentatie van het Oeteldonkse jaarembleem, is maar de vraag. Honderden reacties kwamen er binnen bij de Oeteldonksche Club. Korte samenvatting: saai, fletse kleuren, afgrijselijk, un lilluk ding. En, zeer veel gehoord: ik naai hem wel aan de binnenkant van mijn jasje.