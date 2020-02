Géén stadscamping, wél oorlogsveteranen en woningen op voetbalvelden

Irritatie bij Ouwestomp én politiek

De toekomst van Ouwestomp leidt al meer dan een jaar tot vooral irritatie bij de veteranen en een deel van de Bossche politiek. Het ontmoetingscentrum zou moeten wijken voor een stadscamping, daar was door de meerderheid van de raad om gevraagd, maar een alternatieve locatie was niet beschikbaar. Aan het begin van deze maand wees het bestuur van Ouwestomp de door de gemeente aangeboden kleine noodbungalow aan de Pelssingel af.

Niet serieus

,,55 vierkante meter is geen serieus aanbod’’, aldus voorzitter Jeroen Stam, die steeds hamerde op rust in de tent waar onder meer veel veteranen met een posttraumatische stressstoornis bijeenkomen voor indivuduele - en groepsgesprekken. Die onrust leidde tot oplopende irritatie omdat er volgens Stam met verantwoordelijk wethouder Geers niet tot nauwelijks te overleggen was. ,,Als de politiek dinsdag besluit dat we kunnen blijven zitten, geeft dat de rust die we willen. Maar ik wacht toch nog maar even af.’’