Géén standbeeld voor Gerrit Schulte, wel meerdere wielercafés als opwarmer voor Vuelta 2020 in Den Bosch

DEN BOSCH - Het vertrek van de Vuelta vanuit Den Bosch op 15 augustus moet een feestje worden. Niet alleen op het moment dat de wielerprofs aanwezig zijn, maar de hele dag door. Een financieel steuntje in de rug is er onder meer voor Flaminco-workshops en een rit van jongerencentrum naar jongerencentrum.

In totaal 272 ideeën ter omlijsting van de eerste drie etappes van de Vuelta vanuit Utrecht, Den Bosch en Breda kwamen er binnen bij de Nederlandse projectorganisatie La Vuelta Holanda. Daarvan is er aan 139 initiatieven een financiële bijdrage toegekend, 65 in de provincie Utrecht, 65 in Noord-Brabant en 9 regio-overschrijdende plannen.

Een financieel steuntje in de rug is er onder meer voor Carnavalsvereniging De Eldorados die vanaf een carnavalswagen voor muzikale ondersteuning zorgt, voor Stichting Fietsmaatjes, het Spaanse podium tijdens Theaterfestival Boulevard op 15 augustus, twee wielercafés die The Legends Sports & Beer Bar in de Snellestraat wil organiseren, vier wieleravonden waar Hans van Schaik (haalde de start van de Tour de France in 1996 naar Den Bosch) en Henk Mees (oud-journalist Brabants Dagblad), voor opteren en de rit van jongerencentrum naar jongerencentrum die netwerkorganisatie PowerUp073 wil organiseren, eindigend op het parcours van de Vuelta.

Volledig scherm De tweede etappe van de Vuelta vertrekt op 15 augustus 2020 vanuit Den Bosch. © Annemiek Steenbekkers/BD

Of al die activiteiten er ook daadwerkelijk komen, moet nog blijken. Het is aan de initiatiefnemers om nu te bepalen of ze uit de voeten kunnen met het toegekende budget, al dan niet in combinatie met eigen (vergaarde) middelen. ,,Sommigen hebben 30 procent toegezegd gekregen van het bedrag waar ze om vroegen, hadden gehoopt op meer en haken om die reden af’’, aldus een woordvoerder van de gemeente Den Bosch.

Om een idee te geven: vanuit La Vuelta Holanda was er 6 ton te verdelen, terwijl er voor 3,5 miljoen euro aan financiële ondersteuning was aangevraagd. De toekenning is naar rato van het bedrag waarmee er vanuit Utrecht (4,2 miljoen van provincie en gemeente) en Brabant (2,2 miljoen van provincie, gemeente Den Bosch en Breda) is bijgedragen aan de Vuelta. Voor Den Bosch komt het neer op 25.000 euro.

Standbeeld Gerrit Schulte sluit niet aan bij opzet Vuelta

De ingediende plannen zijn behalve op haalbaarheid, originaliteit en feestelijkheid onder meer getoetst op de aansluiting bij de Vuelta en Spanje en de drie thema’s rondom duurzaamheid (fit voor morgen, iedereen doet mee, zorg voor natuur). Dat maakt dat in Den Bosch bijvoorbeeld het plan van een standbeeld of monument voor oud-wielrenner Gerrit Schulte is afgekeurd.

En dat geldt ook voor verschillende verzoeken die binnenkwamen om een wielerkoers in Brabant te organiseren. De focus moet volgens de organisatie liggen op de Vuelta en bijvoorbeeld op het wielerfestival voor jong en oud dat wielervereniging Coers aansluitend aan het vertrek van de profs in Den Bosch en de zondag erna wil organiseren. Maar ook nog in de jaren daarna.

Volledig scherm De route van de Vuelta 2020 door Den Bosch. De profs vertrekken hier op zaterdag 15 augustus. © La Vuelta Holanda

Ook hiervoor is wat budget beschikbaar gesteld vanuit La Vuelta Holanda. De gemeente Den Bosch wil vanwege het structurele karakter kijken of zij vanuit de eigen middelen dit initiatief extra kan ondersteunen.