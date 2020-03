‘Géén superzendmast bij kinderdagverblijf Kanaalpark in Den Bosch’

Het verbaast fractievoorzitter René van den Kerkhof van D66 dat het college van B en W op ‘dit stuk gemeentelijk grondgebied in de nabijheid van een kinderdagverblijf een grote zendmast wil plaatsen’. Voor Gert-Jan van Rooij en Fouad Kabbouti van de PvdA is de voorgenomen bouw ‘absoluut ongewenst’. En volgens Judith Hendrickx van De Bossche Groenen ‘is een zendmast pal naast een school of kinderdagverblijf geen goed idee’.



De partijen wijzen net als Zoon en omwonenden eerder deze week op de nota antennebeleid 2016 van de gemeente. En halen ook de brief aan van maart 2017 van het college van B en W. Daarin staat dat de gemeente in beginsel bij gebouwen met zogenaamde softe functies, kinderdagverblijven, basisscholen, verzorgings- en verpleegtehuizen geen antenne-installaties zullen laten plaatsen.