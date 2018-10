Geen tijdelijke noodlokalen ’t Ven in Rosmalen

Tekort aan woningen in Den Bosch zorgt voor de meest wilde ideeën

30 oktober DEN BOSCH - Dat de woningmarkt in Den Bosch onder druk staat en er meer woningen gebouwd moeten worden, is voor geen enkele politieke partij nog een vraag. Maar probeer van de ideeën en voorgestelde plannen maar eens chocolade te maken. Zowat elke Bossche partij in de gemeenteraad heeft wel een eigen oplossing: van bouwen in de hoogte tot in de breedte en het bouwen voor senioren en maar liefst 30.000 studenten in de stad.