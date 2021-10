Geen treinen dinsdagavond tussen Den Bosch en Oss

video Barbie nog steeds ‘hot’ blijkt tijdens beurs in Vught: ‘Er is een Barbie met een roze diamant geveild voor 1,5 miljoen euro’

11 oktober VUGHT - In de hoop die ene ‘parel’ te vinden, struinden enkele honderden bezoekers zaterdag langs de vijftig kramen van de Barbie In Holland Verzamelbeurs in hotel Van der Valk in Vught. Een enkeling gehuld in flamboyante kleding en met een haardracht en make-up die wel iets weg hadden van het geliefde stijlicoon.