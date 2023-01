Geen treinen tussen Den Bosch, Boxtel en Eindhoven vanwege aanrijding

Nog 65 appartemen­ten van de 158 te huur in Amadeiro: ‘In de laatste maanden kan het snel gaan’

DEN BOSCH - Woonproject Amadeiro aan de Prins Bernhardstraat in Den Bosch krijgt met de dag meer vorm. De bijna 160 appartementen die in het oude KPN-gebouw komen, moeten over enkele maanden opgeleverd worden. Ook voor het kantoorgedeelte van het project is er een stip aan de horizon.

18 januari