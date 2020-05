Geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel door aanrijding op het spoor bij Vught

Wijnfles­sen en BBQ-sets zwerven door Prins Hendrik­park: ‘Het ziet er als een vuilnis­belt uit’

14:14 Wijnflessen in het gras en bierblikjes in de struiken. Het Prins Hendrikpark was afgelopen weekend een rommel. Mensen die zaterdag genoten van een glas wijn of een barcecue, ruimden hun spullen niet op of gooiden het naast prullenbakken. De Bossche politieke partijen Lokaal Gestemd en Bosch Belang willen weten wat de gemeente gaat doen om dit in de toekomst te voorkomen.