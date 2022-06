Geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel door aanrijding

Dick Jaspers kan zijn Europese titel driebanden in Berlicum gaan verdedigen

BERLICUM - Dick Jaspers heeft zich zaterdagmiddag geplaatst voor de finale van het Europees Kampioenschap driebanden. De 56-jarige biljarter uit Sint Willebrord won zijn halve finale in Berlicum overtuigend in 15 beurten met 50 - 33 van tegenstander Semih Sayginer uit Turkije. Het gemiddelde van de Brabander, die zijn Europese titel verdedigt, was vanmiddag een indrukwekkende 3.333.

18 juni