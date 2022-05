Geen treinen tussen Den Bosch en Oss door aanrijding met auto in Rosmalen, duurt mogelijk tot 16.30 uur

Hockeyman­nen van Den Bosch zakken nederlaag tegen HCKZ plekje in de hoofdklas­se

Het blijft stuivertje wisselen om plek zeven en acht in de Tulp Hoofdklasse. Vorige week stegen de mannen van HC Den Bosch ten koste van Klein Zwitserland van plek acht naar plek zeven in de competitie. Na zondag is het andersom en staat het Bossche team na een kleine nederlaag in Wassenaar voorlopig op plaats acht: 4-3.

1 mei