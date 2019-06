Geen treinen tussen Den Bosch en Oss door aanrijding

Straat­beeld: Onder meer het megaterras van Kings of Colors is in opbouw

9:48 Do 13 jun. Bij de Bossche Tramkade wordt volop gewerkt aan een groot terras op het water, dat onderdeel is van het Kings of Colors festival. Op de Binnendieze wordt het terras van 100 bij 20 meter wordt dan uitgerold, waarmee er dit weekend goed zicht is op de waterzijde van de silo's.