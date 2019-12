Geen treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch door aanrijding: ‘Ik heb het niet aan zien komen’

‘Ik heb thuis geleerd om terug te slaan’, zegt verdachte (26) bij rechter na mishande­len Bossche­naar

13:17 DEN BOSCH - De verdachte (26) uit Zaltbommel vindt dat politierechter Palmboom niet zo zwaar moet tillen aan de klappen die hij begin dit jaar heeft gegeven aan een Bosschenaar. Dat is een kwestie van opvoeding. ,,Als ik thuis vertelde dat ik klappen had gekregen en ik sloeg niet terug, dan kreeg ik er thuis een paar bij’’, zei de man deze week tijdens een rechtszitting in Den Bosch.