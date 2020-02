Geen treinen tussen Oss en Den Bosch door aanrijding

Algensnot en tankmos smoren hei en stuifzand: Funest voor de dieren

9:53 Oei! Kommer en kwel in de Nederlandse natuur. Het aantal wilde dieren gehalveerd sinds 1990. En de heidevelden op onze hoge zandgronden in het zuiden zijn het zwaarst getroffen; 70 procent weg! Met boswachter Lex Querelle nemen we de schade op in de Loonse en Drunense Duinen.