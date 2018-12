Geen treinverkeer tussen Boxtel en Den Bosch door meisje op het spoor

Slapende reus FC Den Bosch is definitief ontwaakt

6:35 FC Den Bosch kroonde zich na de zege op Roda JC voor het eerst in 21 jaar tot winterkampioen in de eerste divisie. In stadion De Vliert, waar Kakhi Jordania in de zomer flink investeerde, wordt gedroomd van een terugkeer naar de eredivisie.