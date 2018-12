Geen treinverkeer tussen Oss en Den Bosch door wisselstoring

VIDEO Ja, hij is er: Robert ten Brink, als aanjager bij stewardes­sen­dans All You Need Is Love Kerstspeci­al in Den Bosch

15 december DEN BOSCH - Zo'n 125 mensen in een rode goede doelentrui namen zaterdagmiddag deel aan de stewardessendans van de All You Need Is Love Kerstspecial. Voor het goede doel en toch ook wel een beetje om op tv te komen.