Geen vaartochten op Binnendieze; ‘Zakelijk gezien is het seizoen verloren’

Te vroeg gejuicht

Bierwandeling

De vaartochten over de binnendieze en buiten de stadsmuren zijn belangrijke bronnen van inkomsten voor de Kring. Dat geldt ook voor de rondleidingen in onder meer Mariënburg, Sint-Jan en en het Groot Tuighuis. En dat is ook het geval met de wandelingen variërend van een Vestingwandeling tot een bierwandeling. Volgens Moerman stappen jaarlijks om zo’n 180.000 mensen in een boot van de Kring en zijn er zo’n 80.000 liefhebbers die op stap gaan met een gids voor een wandeling. Het is de vraag welke aantallen daar dit jaar van over blijven. ,,In financieel opzicht kunnen we dat aan. We zijn heel zuinig en hebben weinig vaste lasten. We hebben bijvoorbeeld weinig mensen in vaste dienst.’’