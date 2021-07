Géén vuurwerkverbod in Vught, wél een herindelingsfeest

Onvrede in Maaspoort over dichtslib­ben­de wegen: ‘De brandweer kan nooit op tijd komen’

7 juli DEN BOSCH - In de Maaspoort neemt onder bewoners de ergernis toe over het dichtslibben van de belangrijke toegangswegen naar de wijk tijdens de spitsuren. Zeker als er dan ook nog een groot publieksevenement is in Maaspoort Sport & Events, zijn de rapen gaar.