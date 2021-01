Geheel Oeteldonk is nu welkom bij Oetelkonzért

Klassiek en Oeteldonk

Live-stream

Het concert van dit jaar is op vrijdag 12 februari vanaf 20.11 uur via een live-stream te volgen. Via de website van de De Oetels (cvdeoetels.nl) en de stichting Oetelkonzert (oetelkonzert.nl) kan een code opgehaald worden om in te loggen op classic.nl. Het concert blijft vervolgens enkele weken op de site van classic staan.

Solisten

Solisten bij het 57ste Oetelkonzért zijn Brigitte Heitzer en René Schuurmans, dirigent is Enrico Delamboye. Heitzer won in 2007 de televisie-zoektocht ‘Op Zoek naar Evita’ en speelde een hoofdrol in verschillende musicals. Schuurmans (Sint-Michielsgestel) is vooral bekend van ‘Laat de zon in je hart’. Operadirigent Delamboye werkte vooral in Duitsland en Oostenrijk, maar is ook voor de Philharmonie Zuidnederland geen onbekende.Geheel Oeteldonk is nu welkom bij Oetelkonzert