Geheugencafé Vught opent in DePetrus

Het Geheugencafé Vught is opgericht voor mensen met geheugenproblemen, hun mantelzorgers en geïnteresseerden en wisselt van locatie. Ook mensen die beroepsmatig met deze doelgroep te maken hebben zijn welkom. Het Geheugencafé Vught vindt een keer in de maand plaats, wisselend in DePetrus, Huize Elisabeth of Woonzorgcentrum Theresia. Het Geheugencafé is een plek om ervaringen te delen, vragen te stellen en informatie te verzamelen.