Geitjes aaien bij het ziekenhuis? Het JBZ hoopt dat het binnenkort kan

Onderzoek HAS-studenten

Maar het bleek veel meer voeten in aarde te hebben dan zij had voorzien. ,,Er lagen best veel beren op de weg bleek toen we er met wat meer mensen over spraken. We hebben toen contact gezocht met de HAS en een aantal studenten hebben een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid.”

Sobere dierenweide

Gepensioneerden gepolst

De studenten zijn er echter niet in de weekeinden en in schoolvakanties. En wie moet dan voor het kleine dierengrut zorgen? ,,We hebben gevraagd of mensen van de Unie van vrijwilligers konden helpen, maar dit valt buiten hun aandachtsgebied. Vervolgens hebben we gepensioneerden van het JBZ gepolst. Daar is wel wat animo, maar iedereen wacht toch tot er iets tastbaars is. We gaan nu nog na bij ons personeel of daar of bij familieleden belangstelling is om te helpen. Belangrijkste is dat we iemand vinden die samen met Helicon het beheer wil doen. Dat mag natuurlijk ook iemand uit een van de wijken in de buurt van het ziekenhuis zijn”, zegt Ingrid.