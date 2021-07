Gekakel op het schoolplein van OBS De Piramide in Vught ‘Er begon ineens iets te piepen’

Ronald ‘Nootje’ Smit heeft een Bossche notenzaak: ‘De mensen komen voor de noten én de klets’

25 juli DEN BOSCH - Sinds 2015 bestiert Ronald ‘Nootje’ Smit de notenzaak in de Krullartstraat in Den Bosch. ,,Internet heeft impact op de stad, maar gelukkig zitten we in een mooi, Bourgondisch hoekje.”