Gekissebis over Bossche duurzaamheid

DEN BOSCH - Een opmerkelijk verschil van opvattingen over duurzaamheid in Den Bosch. Bij de discussie over de plannen die de gemeente uiteindelijk in 2050 energieneutraal moet maken, was er bij de meerderheid van de Bossche politiek alom tevredenheid en lof. Maar niet bij De Bossche Groenen, die missen concrete plannen.

,,Wat gaat er nou concreet gebeuren’’, vroeg Will Hoeben van De Bossche Groenen zich dinsdagavond tijdens de commissie omgeving af. ,,In het voorstel staan mooie doelen om te bereiken, maar hoe is blijkbaar toch lastiger. Ik lees niet wat we wél gaan doen.’’ Concreet zou in de ogen van Hoeben het weren van diesels van vóór 2001 in de binnenstad zijn en het autoluw maken van de binnenstad.

Mooie sier

Quote U doet alsof wij niets doen en dat is niet waar Mike van der Geld, Wethouder ,,B en W maken mooie sier met plannen die door het vorige college al in gang gezet zijn. Maar als het gaat om biodiversiteit, moet er meer gebeuren dan het planten van bomen. Dan moet je de bewoners ook stimuleren.’’



De meeste partijen wezen De Bossche Groenen op de bijlage waarin in hun ogen concrete maatregelen genoemd worden. Met René Vonk van GroenLinks voorop. ,,Wat we de komende jaren gaan doen staat er gewoon in.’’ Wethouder Mike van der Geld hield Hoeben voor dat er ’juist ontzettend veel gebeurt’. ,,U doet alsof wij niets doen en dat is niet waar. Het is wel zo dat wij een volgorde hanteren: visie, plannen, maatregelen. Wij gaan niet lukraak aan de gang.’’

In de opsomming van maatregelen staat onder meer nieuwe natuur in de Diezemonding, Kanaalpark en Dungense Polder, de proef met het aardgasvrij maken van buurten, workshops voor medewerkers van de gemeente over duurzaamheid, het aanpakken van het rioolstelsel en het aanpassen van regels en wetten voor energiezuinige bouw. Daarnaast zijn verschillende plannen aangekondigd voor bodemeigenschappen, luchtkwaliteit, geluid en verschillende transitieprogramma’s.

Lusten en lasten