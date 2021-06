Geld om jeugdhonk in Graafswijk op te knappen: ‘Het moet gaan bruisen voor jongeren’

Nog vijf dagen om half tien het laatste rondje aan de Korte Putstraat, ‘tien uur is tien uur’

21 juni DEN BOSCH - Het is over enkele dagen gedaan met de strengste maatregelen voor de horeca. Om boetes zoals afgelopen vrijdag aan de Korte Putstraat in Den Bosch te voorkomen, is afgesproken dat het horecabezoek voortaan om 21.30 uur het laatste glas kan bestellen. Om op tijd van het terras en uit de zaak te zijn.