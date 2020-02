Geld pinnen was een uitdaging in Oeteldonk: ‘Eigenlijk is het bezopen dat er zo weinig automaten zijn’

Di 25 feb. Driedubbel pech voor de carnavalsvierder in Oeteldonk. Er waren al steeds minder pinautomaten in de stad, gingen die ook nog eens op zwart vanwege plofkraakgevaar. En wie dacht bij de kastelein zijn geld te kunnen pinnen, kwam soms bedrogen uit. Want die mobiele apparaten...

Bij café Lalalaa in de Ridderstaat konden bezoekers bijvoorbeeld extra geld pinnen, en daar is volgens uitbater Marcel van Zwam veel gebruik van gemaakt. ,,We zijn er mee begonnen omdat alle ABN-automaten dicht zijn, en de andere apparaten dus na 23 uur 's avonds dicht gaan. Eigenlijk is dat natuurlijk bezopen met carnaval.” Dus zorgde Van Zwam ervoor dat er bij hem ook geld gepind kon worden, door een hokje in de kroeg te zetten. Van Zwam is niet bang dat al die transacties hem veel extra geld kosten. ,,Er zijn misschien meer transacties, maar het gemiddelde per transactie gaat ook omhoog doordat mensen niet maar twee biertjes pinnen.”

Volledig scherm Nederland, Den Bosch, in de Visstraat zijn de geldautomaten afgeplakt tegen mogelijke plofkraken. © copyright Marc Bolsius

Grote drukte

De trend is nou eenmaal dat er steeds meer gepind, geeft Stephanie Geldof van de Keulse Kar ook aan. En dan is het wel vervelend dat haar eigen pinautomaten met carnaval ook kuren vertoonden, vertelt zij. ,,We hebben een aantal pinautomaten bijgehuurd voor de buitenbarren met carnaval, maar deze werken op het 2G-telefoonnetwerk. Dat netwerk ligt dus plat bij grote drukte, dus die hebben we weggelegd”, vertelt Geldof.

Andere kroegeigenaren geven aan al hun apparaten op wifi te hebben aangesloten om dit probleem te omzeilen, wat over het algemeen wel goed werkt. ,,Maar bijvoorbeeld de pinautomaten van taxichauffeurs maken ook gebruik van telefoondata", vertelt Van Zwam. ,,Dus om de taxi te betalen, is er ook nog veel extra geld bij ons gepind.” Hoeveel mensen hun biertjes pinnen in plaats van contant afrekenen, weet Geldof niet precies. ,,Normaal is de verhouding ongeveer tachtig procent kaart, twintig procent contant. Maar met carnaval wordt wel meer contant betaald.”

Volledig scherm Lichtmuur bij de Kleine Wereld langs de Uilenspiegel op de markt van Oetledonk. © Roel van der Aa

Na 23 uur

De apparaten van ABN-Amro staan al sinds december op zwart toen de bank geconfronteerd werd met een groot aantal plofkraken. Onder de uitgeschakelde machines zijn die vier populairste pinautomaten in de stad, die in de Visstraat. Daarnaast zijn er ook twee automaten in de Nieuwstraat dicht. De pinautomaten werden overigens wel op carnavaleske wijze bestickerd, waardoor het alsnog leek of de automaten wel gewoon werkte. Andere banken namen ook maatregelen tegen plofkraken, waardoor er na 23 uur bij geen één machine in de stad meer gepind kon worden.