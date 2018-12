Geld voor adoptie kan gedoneerd, want daar is dan toch baby Faith

Dubbel kans op Edison voor muziekduo Haevn en Douwe Bob

4 december Het muziekduo Haevn en Douwe Bob maken dit jaar dubbel kans op een Edison. Haevn - met singersongwriter Marijn van der Meer uit Den Bosch - is in de categorieën pop en album genomineerd met het album Eyes Closed. Douwe Bob is met zijn album The Shape I’m In ook genomineerd in beide categorieën.