Geldpot van kerk in Vinkel leeggeroofd

De agenten kregen tijdens hun nachtdienst rond 01.45 uur een oproep om naar de betreffende kerk te gaan. Daar stonden de deuren open, maar in de kerk was niemand aanwezig. Een van de politieagenten bleef buiten, terwijl de tweede agent de kerk van binnen onderzocht.

In de donkere kerk was muziek te horen en naast het altaar hing een groot doek met daarop tekst ‘wat God verbonden heeft’, zo is te zien op een filmpje dat de agent op Instagram plaatse. Na onderzoek bleek de geldpot van de kerk leeggeroofd te zijn. Volgens de agent werd er geen inbraakschade aangetroffen, waardoor het niet duidelijk is hoe de deuren zijn geopend.