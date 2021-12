Gele pijlen op straat werken niet meer. Wel ruim baan voor activiteiten in jongercentra en buurthuizen

Natte verschim­mel­de dieren zaten vol beestjes, maar staan weer ‘vers’ te pronken in de kerststal

DEN BOSCH - Eind goed al goed. De kerststal in de Sint-Jan in Den Bosch is weer helemaal gevuld. En dat zonder schimmel! ,,Hoe ze eruitzagen toen ze bij ons in Venlo binnenkwamen? Slecht. Met vraat erin, van beestjes zoals motten. Die maken de huid van opgezette dieren kapot”, vertelt preparateur Leon Bouten.

30 november