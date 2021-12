Gele pijlen op straat werken niet meer, wel ruim baan voor activiteiten in jongerencentra en buurthuizen

Video Politie valt woning in Helvoirt binnen, bewoner (34) aangehou­den voor stalking en valsheid in geschrifte

HELVOIRT - Een aanhoudingseenheid van de politie is maandagochtend een woning aan de Lange Pad in Helvoirt binnengevallen. Daarbij is de 34-jarige bewoner aangehouden.

29 november