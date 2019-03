Geliefde puthuiszanger Louis krijgt weer op zijn kop om radiootje: ‘Ik wil mensen alleen prettig gevoel geven’

videoWo 27 ma. ‘Ik sta daar gewoon, en bezorg de mensen een fijn gevoel in hun hart. Het enige dat ik wil weten is dus: waarom mag dit niet?’

Door Bart Gotink

Ja, het zit Louis Huynen - beter bekend als puthuiszanger Louis - nogal hoog. Want weer heeft de bekende operazanger op zijn falie gekregen van een BOA. De zanger waar niemand over klaagt, die van voorbijgangers juist alleen maar de vraag krijgt of hij verzoeknummers kan zingen, die alleen voor een fijn gevoel wil zorgen in de stad. Die man, die moet zijn radiootje uitzetten.

‘Niet normaal, joh’

Want het kleine radiootje dat hij gebruikt om zijn tamelijk ver dragende stem van wat muzikale omlijsting te voorzien, mag niet gebruikt worden in de binnenstad. Een jaar geleden kreeg Louis - die de put gebruikt voor wat extra galm in zijn stem - ook al eens op zijn kop. Er werd gedreigd met een boete. Maar na wat media-aandacht, vragen in de gemeenteraad en een jaartje stug door zingen, dacht Louis dat het allemaal wel goed zat. Er was tenslotte ook geen enkele klacht ingediend, zo liet een gemeentewoordvoerder destijds weten.

Tot dinsdag een BOA Louis weer eens fijntjes op zijn handradiootje wees. Dat is versterkte muziek, en ’dat mag niet’ kreeg Louis te horen. Maar waarom mag dat dan niet, vroeg ik nog. ‘Dat staat zo in de verordening’, is alle uitleg die ik krijg van de beste mensen.” Maar het is toch niet dat Louis de orde verstoort, zegt hij zelf. ,,Mensen gaan juist hierachter op het terras zitten, zodat ze Louike van de put op de achtergrond hebben. Ik hoor hier op de Markt alleen maar voorbijgangers vragen: ‘Wil je dit nummer nog even zingen?’ En dan komen er verzoekjes van bruiloften en uitvaarten. Wat ik allemaal meemaak bij die put, joh, dat is niet normaal.”

Maar goed, het geluid moest dinsdag dus uit van de BOA, die ook nog even op 10 meter afstand standvastig bleef toekijken of Louis wel echt een toontje lager zong. ,,Alsof ik een kleuter ben.” Op de BOA's zelf is hij niet boos, benadrukt Louis. Die doen ook maar hun werk. Maar, zolang er niemand klaagt, wil de puthuiszanger gewoon graag blijven zingen. Stoppen is voor hem gewoon geen optie. ,,Er is al zoveel ellende in de wereld. Laat mij dan dat prettige gevoel in de stad brengen.”