‘Gelukkig heeft de beeldhouwer niet meer hoeven meemaken hoe er met zijn Maria wordt omgegaan’

De broeders waren niet ingelicht over de verfbeurt. Subtiel als broeders echter zijn spreekt de voorzitter niet over een kei-lelijke Maria, maar wil de club vooral hun ‘zorg en verwondering’ uitspreken. O, en het is niet zo chique dat ze niet ingelicht zijn.

Mariaverering

Waar gaat het nou eenmaal over, kan je je afvragen. Maar de grote Mariaverering in deze stad, met als hoogtepunt de Zoete Lieve Vrouw in de Sint-Jan, is iets wat je best mag koesteren. En met dat gevoel in het achterhoofd is iets meer subtiliteit in de omgang met grijze Maria's echt niet zo gek.