Gelukkig oud worden, valt dat te leren?

Gezond en gelukkig oud worden is wat we allemaal willen. Maar dat lukt echt niet iedereen zomaart. Misschien moet er wel een cursus voor komen. En kan cultuur er wat bij helpen.

Paul Roovers

DEN BOSCH - Er zijn maar weinig zekerheden in het leven, maar dat er flink veel meer senioren komen, is er in ieder geval één. En die ouderdom komt vast ook met gebreken.

In die wetenschap buigt ‘de stad’ zich al enige tijd over de vraag hoe de gemeente zo kan worden georganiseerd dat het fijn is om hier oud te worden? In de Stadsbibliotheek stond een groep van vijftig mensen er gisteravond bij stil. Oud en jong, en mensen die zich beroepsmatig bezig houden met senioren.

De Academie voor Beeldvorming begeleid dit project. Volgens Klaas Burger van de academie zijn er veel instanties druk met senioren, maar worden de onderlinge verbindingen node gemist. ,,Bovendien wordt er nog te vaak beleid gemaakt uitgaande van problemen, van wat senioren níet meer kunnen. Voorop zou moeten staan wat er voor hun toe doet, wat hun verlangens zijn.”

Burger hoopt dat er uiteindelijk in de gemeente een brede beweging ontstaat die zorgt voor een leeftijdsvriendelijke culturele stad, waarvoor alweer een Engelse naam is bedacht: Age Friendly Cultural City. Bijeenkomsten als die van gisteravond moeten uiteindelijk de bouwstenen worden voor een actieagenda.

De vraag wat er voor nodig is om fijn oud te kunnen worden is zo makkelijk nog niet te beantwoorden, bleek gisteravond. Want de vraag die eraan voorafgaat is ook al niet eenvoudig: wanneer ben je oud of senior? Wie heeft ooit bedacht dat je boven 65 oud bent, zei iemand in het publiek die al 80 plus is. ,,Ik voel me helemaal niet zo oud.”

Maar toch komt iedereen in die bepaalde fase van zijn leven. Nel Willekens, ook tachtiger en een van de ouderen die al wat langer bij het project betrokken is, verwoordde het aldus: ,,Ik zit in de zomer van mijn laatste levensfase, maar ik weet dat de herfst er aan komt.”

Onzekerheid, afnemende mobiliteit, 's avonds de deur niet meer uit. Ouderdom komt met beperkingen en voor wie toevallig geen uitgebreid netwerk heeft, dreigt eenzaamheid. Volgens Nel Willekens moeten mensen daarom beter worden voorbereid op die levensfase. Waarom bieden we er geen cursussen voor aan?

Wie weet wordt dat wel een van de toekomstige actiepunten of aanbevelingen. Net zo als dat culturele activiteiten (fysiek en financieel) bereikbaar moeten blijven voor ouderen. Of moeten we in Den Bosch misschien heel praktisch beginnen met een seniorenbus die ook 's avonds rijdt?