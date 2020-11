Gemaskerde overvallers met vuurwapen stelen sieraden bij veilinghuis in Den Bosch

video Het feest mag dan niet doorgaan, Oeteldonk leeft altijd: ‘Het zit in je bloed, in je genen’

11 november DEN BOSCH - D'n Elfde van d'n Elfde is dit jaar een bizarre dag voor de fanatieke Oeteldonkers. Geen grootse opening van het carnavalsseizoen op de Parade, maar achter de laptop of televisie. Maar dat er Bosschenaren zijn die koste wat het kost op 11-11 in Oeteldonkse sferen willen verkeren, bleek woensdagochtend in de Bossche binnenstad.