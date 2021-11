Gemeente akkoord met opvang driehonderd asielzoekers op oud Hypeco-terrein bij Autotron

De asielzoekers worden opgevangen in paviljoens en eind dit jaar moet de noodopvang klaar voor gebruik zijn. De ontsluiting van de noodopvang verloopt via een eigen weg van Libéma. Die weg komt uit bij de kruising van de Coppensdijk in Vinkel met de Rijksweg-Zuid in Rosmalen. Binnen twee weken beginnen de werkzaamheden. Wethouder Mike van der Geld: ,,We zijn van mening dat we om humanitaire redenen en onze ervaringen in het verleden, als gastvrije gemeente verantwoordelijkheid moeten nemen. We roepen Bosschenaren dan ook op om zich aan te melden als vrijwilliger om mee te helpen deze mensen een warm welkom te geven.”