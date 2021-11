Gemeente: carnavalsfeest Brabanthallen niet in strijd met regels

DEN BOSCH - Gemeente noch GGD hebben bemoeienis gehad met het evenement 60 jaar Winnaars Kwèkfestijn zaterdagavond in de Brabanthallen. Het evenement valt binnen de bestaande milieuvergunning en is niet in strijd met de coronaregelgeving, aldus de gemeente.

Zaterdagavond was in HAL8, de tijdelijke zaal voor het Theater aan de Parade, het liedjesfestijn. Het was aanvankelijk in de week van 11-11 gepland in de tent op de Parade. Na de laatste aanscherping van de coronamaatregelen bleek het als geplaceerd evenement te mogen in dit tijdelijke theater, met plek voor maximaal 850 bezoekers. Er kwamen zaterdag 650 mensen.

Kritiek en ophef

Na de voorstelling deden filmpjes op sociale media de ronde dat er flink op de stoelen was gestaan en gedanst met drankjes in de hans. Dat leidde tot kritiek en ophef: was dit dan wel mogelijk, terwijl in de horeca niets kan?

Volgens de gemeente past het allemaal binnen de bestaande milieuvergunning van de Brabanthallen. Alleen bij hele grote evenementen is, vanwege de openbare orde, is een evenementenvergunning nodig.

Hoeft geen zitplaats te zijn

Bij een geplaceerd evenement is volgens de gemeente de enige voorwaarde dat iemand een vaste plek krijgt toegewezen. ,,Die vaste plek mag, maar hoeft niet, een zitplaats te zijn. Dat wat er gebeurde is dan ook niet in strijd met de regelgeving.” Tijdens de voorstelling is er geen controle geweest. Ook is er vooraf geen advies gevraagd aan de GGD, omdat het een normale bedrijfsactiviteit is, aldus de gemeente.



