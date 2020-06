Gemeente Den Bosch: 24 uur per dag een dierenambulance paraat is niet nodig

DEN BOSCH - Dat de Dierenambulance Regio ’s-Hertogenbosch (DAS) sinds 1 juni 24 uur per dag bereikbaar is, wil niet zeggen dat er ook het klokje rond wordt uitgerukt. Zou wel moeten, vindt de Dierenambulance Brabant Noord-Oost (DBNO), die daarom zelf rijdt tussen 20.00 en 9.00 uur. En daarvoor ook betaald wil krijgen, maar dat zit er niet in.

,,Het is ons bekend dat de Dierenambulance Brabant Noord-Oost (DBNO) vindt dat de gemeente een probleem heeft omdat er geen dierenambulance 24 uur per dag beschikbaar is’’, aldus een woordvoerder van de gemeente Den Bosch. Maar zij ziet geen reden om naast de Dierenambulance Regio 's-Hertogenbosch (DAS) nog een tweede dienst te laten rijden.

,,Wij vinden dat we het nu op een verantwoorde en goede manier hebben georganiseerd.’’ Dat wil zeggen: volgens de richtlijnen van de Dierenbescherming. ,,Er is geen enkele verplichting om 24 uur bereikbaar of beschikbaar te zijn.’’

DAS was er, Brabant Noord-Oost kwam er bij

De DAS opereert van oudsher in de regio Den Bosch en ontvangt subsidie van de gemeente. Brabant Noord-Oost meldde zich drie jaar geleden op de markt. Zij is 24/7 bereikbaar en inzetbaar in verschillende gemeentes en rukt uit als de lokale dierenambulance om wat voor reden dan ook niet rijdt.

,,Alle gemeenten betalen die ritten, behalve Den Bosch’’, zegt Rens van Lieshout, voorzitter van de Stichting DBNO.

Quote Het komt er op neer dat de gemeente niet meer geld uit wil geven en de DAS geen geld aan ons wil betalen voor de werkzaamhe­den. Rens van Lieshout, Stichting Dierenambulance Brabant Noord-Oost Volgens de gemeente Den Bosch verschilt de werkwijze van de DBNO wezenlijk van die van de DAS en is een bemiddelingspoging vorig jaar op niks uitgelopen vanwege ‘vergaande verschillen van inzicht’.

,,Er is nog nooit een goede samenwerkingspoging gedaan’’, aldus Van Lieshout. ,,Een jaar geleden is er met de dierenambulance één verkennend gesprek geweest. Daar presenteerde de DAS een voorstel dat ons alleen maar beperkingen oplegde en niet in het belang van het dier is. Het komt er op neer dat de gemeente niet meer geld uit wil geven en de DAS geen geld aan ons wil betalen voor de werkzaamheden.’’

De Dieren Ambulance ’s-Hertogenbosch (DAS) is tussen 9.00 en 20.00 uur bereikbaar en beschikbaar. Buiten die uren is de dierenambulance sinds deze week bereikbaar via Antwoord Service Nederland (ASN). Een zelfstandig bedrijf, volgens de gemeente. ,,ASN koppelt de meldingen terug aan de dierenambulance.’’

Meteen uitrukken hoeft lang niet altijd

Op de meeste meldingen hoeft niet direct actie ondernomen te worden, zo stelt de gemeente. Een klein dier kan tot de volgende dag bij de melder opgevangen worden, een dood dier - zolang het geen gevaar voor de verkeersveiligheid vormt - later opgehaald. En in noodgevallen, zoals een aangereden ree, kan via de politie hulp worden ingeschakeld van bijvoorbeeld de gemeentelijke calamiteitendienst.