Gemeente Den Bosch en Verkadefabriek toch weer in gesprek over Kaaihal

In het door de oppositiepartijen PvdA, De Bossche Groenen, SP en Leefbaar gevraagd feitenrelaas over de ontwikkelingen en de gesprekken over de Kaaihal geeft het college van B en W aan dat niet nu al gezegd kan worden of en wanneer er een nieuwe culturele voorziening komt. Omdat de gemeente nog in gesprek wil met tal van culturele instellingen én de gebruikers van de Tramkade. Daarmee is in de ogen van B en W ook nog niet duidelijk of de Kaaihal als tijdelijk theater kan dienen.