‘Gemeente Den Bosch, ga alstublieft niet op de rem staan’

Het lijkt op een spelletje, maar is bloedserieus. Op de grond in de raadszaal ligt de plattegrond van de gemeente Den Bosch. Aan de randen staan windmolens en zonnepaneelparken opgesteld. ‘Zet u ze maar neer waar u denkt dat in het buitengebied turbines of zonnepanelen zouden kunnen staan en hoeveel’, luidt de boodschap. Dat leidt tijdens de eerste bijeenkomst voor een visie op het toekomstig energielandschap in Den Bosch niet tot verwoede discussies, wél tot geanimeerde gesprekken én het uitwisselen van ideeën.