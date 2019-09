Gemeente Den Bosch verbiedt verkoop lachgas per evenement

DEN BOSCH - In het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Den Bosch ontbreekt een standaardverbod op verkoop van lachgas. De gemeente kiest voor de landelijke lijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarbij per evenement kan worden gekozen voor een voorschrift dat de verkoop van lachgas verbiedt.

Verkoop van lachgas in de binnenstad is al een poosje verboden. In de andere wijken is een ventvergunning vereist. Volgens de gemeente zijn daarvoor geen aanvragen binnengekomen.

De VNG ontvangt regelmatig de vraag van gemeenten of het mogelijk is een lachgasverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen. Lachgas is een legaal middel en valt onder de Warenwet. Er bestaat onduidelijkheid over het gebruik en de risico’s van lachgas. Het Rijk wacht nader onderzoek af.

Flauwvallen door zuurstoftekort

Volgens het Trimbos-instituut kunnen lachgasgebruikers flauwvallen door zuurstoftekort in de hersenen. ,,Die kans ontstaat wanneer de gebruiker blijft in- en uitademen in de ballon of wanneer hij meerdere ballonnen achter elkaar gebruikt in één sessie. Mede omdat de roes van lachgas kort duurt, bestaat het risico dat gebruikers er niet bij stilstaan dat het effect nog kan ‘na-ijlen’, bijvoorbeeld bij deelname aan het verkeer. Onbekend is bij welke hoeveelheden dit optreedt.’’